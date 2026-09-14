Сила в правде
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Сила в правде

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Криволап предлагает бить по Белоруссии, Рубио бережёт американский склад. Два ответа на одну нехватку ракет

Криволап предлагает бить по Белоруссии, Рубио бережёт американский склад. Два ответа на одну нехватку ракет

На фронте режут норму топлива вдвое, в воздухе кончаются перехватчики Patriot. Бунятов говорит о кризисе снабжения, Рубио — что ракеты нужны прежде всего США, а лицензия не спасёт эту зиму.

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