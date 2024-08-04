«Чтобы справедливость была». Поклонская выступила за права женщин в России

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на высказывание настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, который выступил против равенства прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.