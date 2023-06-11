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Грузоперевозки остались связующим звеном между Европой и Россией

Грузоперевозки остались связующим звеном между Европой и Россией

Санкции Европы против России ожидаемо привели к просадке взаимной торговли в стоимостном выражении. Однако даже в этих условиях грузоперевозки как были, так и остаются главным связующим звеном между двумя сторонами, пишет «Деловой Петербург».

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