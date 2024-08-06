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Регионы России

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В Северо-Западном федеральном округе построено 16 домов по программе реновации жилья

В Северо-Западном федеральном округе построено 16 домов по программе реновации жилья

В Северо-Западном административном округе Москвы продолжается работа по программе реновации жилья. На сегодняшний день уже сдано в эксплуатацию 16 жилых домов, в которых поселились около трех тысяч семей.

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