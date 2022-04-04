Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе "Уссури" в Михайловском районе

В Михайловском районе на 624 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в аварийно-опасном месте по ходу движения транспортного средства.
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