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Царьград

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Педиатр Лариса Коршун объяснила, когда детям можно мороженое

Педиатр Лариса Коршун объяснила, когда детям можно мороженое

Педиатр Лариса Коршун рассказала, что здоровым детям можно есть мороженое в холодное время года, но в помещении и с осторожностью.

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