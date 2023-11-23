JPMorgan прогнозирует отток $2,7 млрд из GBTC после конвертации ETF

В свете ожидаемого преобразования Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый биткоин-ETF аналитики JPMorgan прогнозируют значительный отток средств, что будет иметь последствия для более широкого рынка криптовалют.
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