Скандальное выступление Дианы Арбениной о полуобнаженных девушках в трусиках, которые заменили ее концерты.
Диана Арбенина заявила, что ей приказали молчать об отмене ее концертов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
А хохлоблядь кулаченко( настоящая фамилия) после всех своих заявлений хочет чего-то другого? Да эту тварь давно надо было выкинуть из России, но у неё же покровители из министерства культурки, всё покрывали...
Ответить
17 час.
epobedimski
А что ей не хватает? Любишь Украину? кто мешает ей жить и работать там?
Ответить
16 час.
Гарий Щерба
ПРАВИЛЬНО , пусть ЗАГЛОХНЕТ , СУКА про НАЦИСТСКАЯ ...!!!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии