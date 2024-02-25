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Диана Арбенина заявила, что ей приказали молчать об отмене ее концертов

Диана Арбенина заявила, что ей приказали молчать об отмене ее концертов

Скандальное выступление Дианы Арбениной о полуобнаженных девушках в трусиках, которые заменили ее концерты.

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Комментарии
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Silver Kont
А хохлоблядь кулаченко( настоящая фамилия) после всех своих заявлений хочет чего-то другого? Да эту тварь давно надо было выкинуть из России, но у неё же покровители из министерства культурки, всё покрывали...
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А что ей не хватает? Любишь Украину? кто мешает ей жить и работать там?
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