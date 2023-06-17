Военное обозрение

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Мали: борьба с террористами и война за ресурсы. Этнические группировки и МТО

Мали: борьба с террористами и война за ресурсы. Этнические группировки и МТО

Продолжаю обзор текущей политической обстановки в Мали в зоне Сахель (территория южнее Сахары, Западная Африка).

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