Представлен Toyota RAV4 Off-Road Edition — гибрид с передним приводом и ценой всего 144 тыс. юаней (1,8 млн рублей)

Очень странно, что у версии для Off-Road, как говорит название, нет полного привода Совместное предприятие FAW Toyota вывело на китайский рынок RAV4 Off-Road Edition.
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