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Её много лет считали возлюбленной Андрея Губина. Но Юлия Беретта создала семью с другим мужчиной и стала матерью уже после славы «Стрелок»

Её много лет считали возлюбленной Андрея Губина. Но Юлия Беретта создала семью с другим мужчиной и стала матерью уже после славы «Стрелок»

Имя Юлии Беретты много лет ставили рядом с Андреем Губиным. Он писал для неё песни, они работали вместе, а вокруг этого быстро выросли слухи о романе.

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