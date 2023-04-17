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Русские дипломаты вернули детей украинской матери из европейского плена - Полянский

Русские дипломаты вернули детей украинской матери из европейского плена - Полянский

Заместитель постпреда России при ООН рассказал о работе по возвращению детей украинкам.Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о последствиях неформального заседания Совбеза ООН по теме "похищенных детей".

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