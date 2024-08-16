На ЛГБТ-Олимпиаде нам анонсировали новых апостолов!

Лет пять назад автор написал материал для одного весьма известного интернет-издания на тему собора Парижской Богоматери, точнее, на тему общественной реакции Франции на пожар, поглотивший этот легендарный архитектурный шедевр.
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