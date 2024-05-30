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Лавров: теоретическая возможность ускорить урегулирование на Украине существует

Лавров: теоретическая возможность ускорить урегулирование на Украине существует

Теоретическая возможность ускорить политическое урегулирование на Украине существует. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не лезу с советами, но вполне действенно было бы после объявления режима наркопюрера террористическим, расхерачить их в пыль и по международной линии запустить, как сейчас это модно &quot;хештег&quot; - И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!! Бессмертных там нет, новые люди вынуждены будут делать примерно то же, что и прежняя команда, НО с гораздо меньшим энтузиазмом. Самая лучшая &quot;красная линия&quot; - это та, что нарисована чьей-то кровью и кишками на асфальте, это понятно и доходчиво, а все остальные, так, рекомендации...  А так безнаказанность породила вседозволенность и наркопюрер допросится, ему  и ядерное оружие подкинут с &quot;жесткими условиями применения&quot;, как ракеты ATACMS.
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