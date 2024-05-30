Лавров: теоретическая возможность ускорить урегулирование на Украине существует

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Леонид Ла Рошель

Не лезу с советами, но вполне действенно было бы после объявления режима наркопюрера террористическим, расхерачить их в пыль и по международной линии запустить, как сейчас это модно "хештег" - И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!! Бессмертных там нет, новые люди вынуждены будут делать примерно то же, что и прежняя команда, НО с гораздо меньшим энтузиазмом. Самая лучшая "красная линия" - это та, что нарисована чьей-то кровью и кишками на асфальте, это понятно и доходчиво, а все остальные, так, рекомендации... А так безнаказанность породила вседозволенность и наркопюрер допросится, ему и ядерное оружие подкинут с "жесткими условиями применения", как ракеты ATACMS.