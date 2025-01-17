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FESCO почти втрое увеличила в 2024 году перевозки контейнеров между Питером, Индией и Китаем

FESCO почти втрое увеличила в 2024 году перевозки контейнеров между Питером, Индией и Китаем

Транспортная группа FESCO в 2024 году отправила регулярной линией FESCO Baltorient Line (FBOL) между портами Китая, Индии и Санкт-Петербургом через Суэцкий канал почти в три раза больше контейнеров, чем годом ранее — свыше 75 тысяч TEU (двадцатифутовых контейнеров), сообщает пресс-служба компании.

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