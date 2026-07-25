Вооруженные формирования киевского режима убили 8 человек, нанеся удар по туристическим базам в Запорожской области.
В Госдуме спрогнозировали «еще более мощные удары» возмездия по Украине
Комментарии
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людмила михайлик
Мы не бьём по итогам жителям, а они не рроттстуют против Зеленского и нацизма
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1 м.
Ураганов Иван
Они на весь мир кричат,что не бьют по мирным жителям,только по военным структурам и якобы русские бьют по жилым домам..Их надо уничтожать,усилить больше ударов по незалежной!
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1 м.
И
Иринушка
1. Какое нах возмездие, если идет полноценная война на наше уничтожение. Просто надо воевать. 2. Почитайте хохляцкие паблики, там злобные кровавые зомби. И чтобы их сберечь мы своих не жалеем. ЗАЧЕМ ???? 3. А что сделала госдура, чтобы обезопасить важные объекты ? Правильно, ничего.
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1 м.
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