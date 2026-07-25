людмила михайлик Мы не бьём по итогам жителям, а они не рроттстуют против Зеленского и нацизма

Ураганов Иван Они на весь мир кричат,что не бьют по мирным жителям,только по военным структурам и якобы русские бьют по жилым домам..Их надо уничтожать,усилить больше ударов по незалежной!