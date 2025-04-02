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Царьград

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Мошенники от имени Роскомнадзора: новая схема с деталями Госуслуг

Мошенники от имени Роскомнадзора: новая схема с деталями Госуслуг

Роскомнадзор предупреждает: мошенники звонят от его имени, сообщая русским гражданам о взломе на портале Госуслуг и требуют СНИЛС.

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