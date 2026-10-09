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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Неправда, зарплаты выросли на 30%». НБА откликнулась на слова Брюса Брауна о вреде нынешнего коллективного соглашения для средней прослойки игроков

Глава профсоюза игроков Фред Ванвлит в межсезонье заявлял, что нынешнее коллективное соглашение вредит баскетболистам и будет пересмотрено ими при ближайшей возможности.

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