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Царьград

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От 300 тысяч до 10 руб. В России идет массовое сокращение лимитов по кредиткам

От 300 тысяч до 10 руб. В России идет массовое сокращение лимитов по кредиткам

Русские банки начали беспрецедентную кампанию по сокращению лимитов по кредитным картам.Под раздачу попали даже дисциплинированные клиенты с безупречной кредитной историей и высоким рейтингом.

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