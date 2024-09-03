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В Курской области объявляли угрозу ракетной опасности

В Курской области объявляли угрозу ракетной опасности

На территории Курской области объявлялась угроза ракетной опасности.Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщал о сигнале.

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