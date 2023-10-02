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Школьных директоров должны выбирать честно. Предложение направлено министру просвещения Сергею Кравцову

Школьных директоров должны выбирать честно. Предложение направлено министру просвещения Сергею Кравцову

Директоров школ должны назначать учителя. Российский правозащитник и общественный деятель, а также депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову изменить порядок назначения руководителей общеобразовательных учреждений.

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