Школьных директоров должны выбирать честно. Предложение направлено министру просвещения Сергею Кравцову

Директоров школ должны назначать учителя. Российский правозащитник и общественный деятель, а также депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову изменить порядок назначения руководителей общеобразовательных учреждений.
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