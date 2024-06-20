Роспотребнадзор: 15 заразившихся ботулизмом выписаны из стационаров

Роспотребнадзор сообщил, что из больниц после отравления и заражения ботулизмом выписаны 15 человек. «По состоянию на 20 июня из стационаров выписаны 15 человек, из них один — в Нижегородской области и 14 — в Москве», — цитирует Интерфакс пресс-службу.
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