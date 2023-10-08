В Мариуполе мигрант взрывал машины и напал на женщину с ребёнком

Юрий Кот Многострадальный Мариуполь. Сколько горя довелось вынести его людям, начиная с 2014 годе, когда нацисты, захвативший власть на Украине, 9 мая сожгли оставшихся верными народу милиционеров в Управлении внутренних дел города.
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