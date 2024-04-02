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Израиль практически официально стал государством-террористом

Израиль практически официально стал государством-террористом

Как называется атака на посольство государства, с которым не находишься в состоянии войны, на территории третьей страны? Правильно:— это терроризм.

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