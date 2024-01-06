Посольство РФ обвинило США в попытке вмешательства во внутренние дела страны

Посольство РФ в Вашингтоне 6 января сообщило, что США через обвинения в религиозной нетерпимости и нарушении прав верующих пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами и ищут повод для вмешательства в их внутренние дела.
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