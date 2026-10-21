Выбор профессионального пути редко бывает простым, но особенно тяжело он даётся, когда за спиной звучат уверенные голоса родственников, точно знающих, как будет лучше.
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