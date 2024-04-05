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Под мостом с бомжами: сбежавший в США Профессор Лебединский прозябает в нищете

Под мостом с бомжами: сбежавший в США Профессор Лебединский прозябает в нищете

Некогда известный певец молит о помощи. Профессор Лебединский Nadezhda Lebedeva/globallookpress.comАлексей Лебединский, прославившийся в 90-е песней «Я убью тебя, лодочник!», живет за границей уже 10 лет.

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