Под мостом с бомжами: сбежавший в США Профессор Лебединский прозябает в нищете

Некогда известный певец молит о помощи. Профессор Лебединский Nadezhda Lebedeva/globallookpress.comАлексей Лебединский, прославившийся в 90-е песней «Я убью тебя, лодочник!», живет за границей уже 10 лет.
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