Многодневные речные круизы в России бьют рекорды популярности

В прошлом году в речные круизы в нашей стране отправились 750 тысяч человек. Сколько стоит прокатиться на теплоходе с заходом в старинные города и насколько заранее нужно бронировать тур?В России бум речных круизов.
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