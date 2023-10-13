☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аудрюс
    Да вы батюшка неонацист! У вас патологическая ненависть к евреям! А за что вы так влюблены в исламских экстремистов? ...Необыкновенный фа...
  • Аудрюс
    Видно, что вы человек не верующий и далекий от православия... Боюсь, что вы не поймете сути присходящего ни на Украин...Необыкновенный фа...
  • Аудрюс
    Дурак ты и уши у тебя холодные! Не умеешь вести дискуссии, так набери в рот говна и ходи по улицам и плюйся ! Бандера...Необыкновенный фа...

На Западе паника. Начался ответ за наши красные линии. Мы медленно спускаемся с горки

На Западе паника. Начался ответ за наши красные линии. Мы медленно спускаемся с горки

В очередной раз восхищаюсь силой и мудростью нашего правителя. Вот правда. Восторг от осознания широты, глубины и высоты процессов, которыми ворочает Путин, словно титан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Полуэктов
Именно. Наш президент применил принципы дзю-до в политике.  Первейший принцип: напавший первым даёт верный шанс уложить его контрприёмом. Причём используя его же собственную силу и инерцию (это Второй принцип).  Третий сложнее, но мастера используют без сбоев: все преимущества противника следует в бою использовать против него, все недостатки выйдут наружу сами и тоже станут вашим козырем. Есть и ещё: не торопиться, но быть быстрее противника. И ещё непростая штука держать инициативу, но с к р ы т о. Чтобы враг не мог предположить, что он получит на следующем своём шаге или движении.  Я не дзюдоист, но есть друзья и они с поясами. Да. Есть ещё пункт. Кажды иппон уже начало следующей схватки.
Ответить
6 час.
Виктор Гайдуков
Политика вещь тонкая и гибкая, а её результаты не всегда очевидны, особенно людям не сведущим.
Ответить
6 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍👍
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх