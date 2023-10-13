В очередной раз восхищаюсь силой и мудростью нашего правителя. Вот правда. Восторг от осознания широты, глубины и высоты процессов, которыми ворочает Путин, словно титан.
На Западе паника. Начался ответ за наши красные линии. Мы медленно спускаемся с горки
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Именно. Наш президент применил принципы дзю-до в политике. Первейший принцип: напавший первым даёт верный шанс уложить его контрприёмом. Причём используя его же собственную силу и инерцию (это Второй принцип). Третий сложнее, но мастера используют без сбоев: все преимущества противника следует в бою использовать против него, все недостатки выйдут наружу сами и тоже станут вашим козырем. Есть и ещё: не торопиться, но быть быстрее противника. И ещё непростая штука держать инициативу, но с к р ы т о. Чтобы враг не мог предположить, что он получит на следующем своём шаге или движении. Я не дзюдоист, но есть друзья и они с поясами. Да. Есть ещё пункт. Кажды иппон уже начало следующей схватки.
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6 час.
Виктор Гайдуков
Политика вещь тонкая и гибкая, а её результаты не всегда очевидны, особенно людям не сведущим.
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6 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍👍
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4 час.
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