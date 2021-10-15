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В Самаре из-за хулиганов на рынке провели рейды против незаконной торговли

На стихийном рынке в Промышленном районе власти Самары из-за конфликта между пенсионером и торговцами-мигрантами провели рейд, в результате которого было составлено несколько протоколов о незаконной торговле, сообщает пресс-служба мэрии города.

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