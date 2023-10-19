Вооружённые боевики ВСУ ограбили жителя Херсона

Двое военнослужащих с автоматическим оружием ворвались во двор частного домохозяйства в Херсоне.Жители оккупированного Херсона сообщают об очередном случае открытого ограбления горожанина украинскими боевиками.
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