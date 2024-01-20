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Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

# Чернильница   Сегодня хочется поделиться с вами очень глубокой и любопытной речью депутата Делягина Не буду сейчас писать отсебятину и предлагаю перейти к довольно мощной речи, произнесенной с трибуны Государственной Думы: Уважаемые коллеги, стыдно и горько наблюдать за тем, как мы с вами сейчас здесь игнорируем действующее законодательство!   Только за одно это признание господину Делягину можно ставить памятник.

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Комментарии
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саша дмитренко
опять затявкал  этот  ублюдок
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47 мин.
саша дмитренко
дурачку  можно  потявкать))))
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46 мин.
саша дмитренко
деляга  обычный  популист,,ругает  все  и  вся!! знает  что  любит  стадо))))))))))))
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39 мин.

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