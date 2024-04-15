Hazelight Studios, похоже, анонсирует свою следующую игру позже в этом году Hazelight Studios...

Hazelight Studios, похоже, анонсирует свою следующую игру позже в этом годуHazelight Studios – команда разработчиков известных кооперативных игр It Takes Two и A Way Out – похоже, готовится анонсировать свою следующую игру где-то позже в этом году.
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