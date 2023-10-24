На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров

Задержали после того, как он забрал 185 000 рублей еще у одной пожилой женщины В Алтайском крае подросток помогал мошенникам обманывать людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП", сообщает региональное МВД.
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