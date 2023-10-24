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На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров

На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров

Задержали после того, как он забрал 185 000 рублей еще у одной пожилой женщины В Алтайском крае подросток помогал мошенникам обманывать людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП", сообщает региональное МВД.

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