НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Челси» продал Келлимена «Страсбуру» за 6 млн евро с правом обратного выкупа – это 14-й трансфер между клубами. Хавбека купили за 19 млн фунтов два года назад

«Страсбур» подписал атакующего полузащитника «Челси»  Омари Келлимена . 20-летний футболист заключил соглашение с французским клубом до лета 2031 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии