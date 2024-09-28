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Экс-судья Бурруль о возможном фоле на Викторе перед 2-м голом «Барсе»: «Игрок «Осасуны» сначала коснулся мяча, а потом сделал наступ. Арбитр посчитал, что это не повлияло на атаку»

«Барселона» в гостях уступила «Осасуне» (2:4). В начале атаки, приведшей ко второму голу в ворота каталонцев, Лукас Торро наступил на ногу Пау Виктору.

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