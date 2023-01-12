Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Надо объединиться с Китам и добить США, чтобы мир зажил спокойно.Российский сенато...
  • Инэсса ив
    Эти мирные для России-сига замедленного действия….предатели и террористыБалицкий: в Запор...
  • Владимир Негода
    вот я и говорю , что стране нужен Сталин , а не клишацы !Клишас об идее Во...

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром в четверг, 12 января, сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских вооруженных сил мирный житель получил ранения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх