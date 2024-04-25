Шестаков: Россия за год должна экспортировать рыбы на 5,6 миллиарда долларов

Основной рынок экспорта – Азия Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, рассказал журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.