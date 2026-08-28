Mash: блогер из Москвы Александр Зимин исчез после оползня в Непале

Российский блогер пропал после оползня в Непале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.По данным издания, 31-летний москвич Александр Зимин занимается разработкой приложений и вел блог об информационных технологиях.
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