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Газета.ру

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Mash: блогер из Москвы Александр Зимин исчез после оползня в Непале

Mash: блогер из Москвы Александр Зимин исчез после оползня в Непале

Российский блогер пропал после оползня в Непале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.По данным издания, 31-летний москвич Александр Зимин занимается разработкой приложений и вел блог об информационных технологиях.

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