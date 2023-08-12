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«Урал» вырвал победу у «Спартака», старт АПЛ и дубль Холанда, Кейн наконец-то переходит в «Баварию», Кайседо отказал «Ливерпулю» ради «Челси» и другие новости

«Урал» вырвал победу у «Спартака», старт АПЛ и дубль Холанда, Кейн наконец-то переходит в «Баварию», Кайседо отказал «Ливерпулю» ради «Челси» и другие новости

1. «Урал» вырвал победу у «Спартака» в первом матче 4-го тура Мир РПЛ, забив на 90-й и 94-й минутах – 3:2.

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