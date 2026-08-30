Прощание с артистом Сергеем Максимовым пройдет 2 сентября в Краснодаре

Церемония прощания с актером и клоуном Сергеем Максимовым состоится 2 сентября в Приморско-Ахтарске. Артист, скончавшийся на 81-м году, оставил свой след в Союзгосцирке и кино, снявшись в более чем 20 фильмах, включая "Золото скифов" и "Охотники за бриллиантами".