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Простой российский обыватель, как только узнал новость о работе наших парней в Африке - сразу бы возмутился, что мы там забыли, у самих проблем выше крыши

Простой российский обыватель, как только узнал новость о работе наших парней в Африке - сразу бы возмутился, что мы там забыли, у самих проблем выше крыши

﻿﻿О ЧВК Вагнера многие узнали только после конфликта на Украине и видео человека, похожего на Пригожина (основателя группы), вербующего к себе на службу заключенных.

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