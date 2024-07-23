Фасадные работы начались в Детском реабилитационном центре Новосибирска

«Работы на стройплощадке реабилитационного центра ведутся сразу по трем этапам. Сейчас в главном здании специалисты завершают устройство наружных стен и перегородок, выполняют монтаж оконных блоков и устройство внутренних инженерных систем.
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