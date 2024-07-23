Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grigorij Smoljakov
    В Костроме второй мост через реку Волгу построить не могут.а тут четвертый строят.не жирно ли?Премьер-министру ...
  • Валентина Кожевникова
    Сразу возник вопрос: Как одинокая мать с коляской может стать символом Года семьи? Это примерно так же, как не мама и...Мать с коляской и...
  • Nata
    И Остапа понесло.... Еще одна самоназванная звездулька проклевывается.Певица Mary Gu об...

Фасадные работы начались в Детском реабилитационном центре Новосибирска

Фасадные работы начались в Детском реабилитационном центре Новосибирска

«Работы на стройплощадке реабилитационного центра ведутся сразу по трем этапам. Сейчас в главном здании специалисты завершают устройство наружных стен и перегородок, выполняют монтаж оконных блоков и устройство внутренних инженерных систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх