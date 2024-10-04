Пленный описал отношение к мобилизованным в ВСУ словами «как ко второму сорту»

Пленный медик Мацак рассказал об отношении к мобилизованным как ко второму сорту Пленный военный медик 59-й бригады Игорь Мацак рассказал РИА Новости, что мобилизованные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чувствуют себя хуже, чем бойцы, подписавшие контракт.
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