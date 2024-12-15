Аниме-хоррор MiSide от отечественных разработчиков получает восторженные отзы...

Аниме-хоррор MiSide от отечественных разработчиков получает восторженные отзывы в SteamНа момент публикации данной заметки игра занимает третье место по продажам в российском регионе Steam и девятнадцатое — в глобальном чарте.
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