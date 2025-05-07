Спартакиада для горожан старшего возраста пройдет в Москве 17 мая

Москвичи будут соревноваттся в различных дисциплинах В Москве ежегодные состязания для энергичных представителей старшего поколения, известные как «Московская спартакиада пенсионеров», состоятся 17 мая на стадионе «Москвич», расположенном на Волгоградском проспекте.
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