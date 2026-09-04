Минюст РФ: интернет-издание "Новая газета" признано иностранным агентом

Интернет-издание «Новая газета» внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-следователь Я...
- МИД Украины: Киев...
- МИД РФ: Европе гр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым