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"Рыбарь": привлечение к службе бойцов с категорией "Д" исключает мобилизацию

"Рыбарь": привлечение к службе бойцов с категорией "Д" исключает мобилизацию

Решение президента России Владимира Путина одобрить привлечение добровольцев с категорией "Д" ("не годен") к службе в региональных подразделениях по защите от атак беспилотников вызвало вопросы, однако в инициативе есть конкретная логика.

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Betahon

Зачем?! В стране от 700 000 до 1.5 миллионов сотрудников ЧОП(не включая PMC, которые до сих пор не имеют правового статуса в Р, кроме "армий" ГАзпрома и Лукойла). Это от 60 до 125 дивизий сотрудников вполне готовых для совмещения основных обязанностей с объектовой защитой от БПЛА! Дайте им только рекомендации и средства противодействия!