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Вести Севастополь

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О перспективах развития Корабельной стороны рассказали в Севастополе

Мы продолжаем цикл интервью с руководителями севастопольских муниципалитетов. О перспективах развития Корабельной стороны, проблемах, которые остались на улице Горпищенко после капитального ремонта, Ольга Чернецкая говорила с главой Нахимовского муниципалитета Михаилом Лазаревым.

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