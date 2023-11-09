О перспективах развития Корабельной стороны рассказали в Севастополе

Мы продолжаем цикл интервью с руководителями севастопольских муниципалитетов. О перспективах развития Корабельной стороны, проблемах, которые остались на улице Горпищенко после капитального ремонта, Ольга Чернецкая говорила с главой Нахимовского муниципалитета Михаилом Лазаревым.