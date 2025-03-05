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Лукашенко заявил, что Пригожин рвался к ядерной кнопке во время мятежа

Лукашенко заявил, что Пригожин рвался к ядерной кнопке во время мятежа

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время попытки мятежа летом 2023 года хотел добраться до ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

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